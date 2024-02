Atlético : la confession amusante de Griezmann sur Simeone

Dans quelques mois, Antoine Griezmann fêtera les 10 ans de sa (première) signature à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros avaient déboursé 30 millions d’euros pour l’arracher à la Real Sociedad, marquant le début d’une belle histoire d’amour entre le Français et le club de la capitale malgré cette parenthèse barcelonaise. Dans un évènement organisé pour lui rendre hommage, le joueur tricolore est revenu sur ses premiers mois à Madrid.

La suite après cette publicité

« Je n’avais pas de doutes. Mais quand je rentrais à la maison, je disais à ma femme "je ne le supporte plus, je ne sais pas ce qu’il veut de moi". J’ai eu du mal à entrer dans la dynamique de l’équipe, mais finalement ça s’est bien passé », a ainsi expliqué l’attaquant des Bleus. On peut même dire que ça s’est plus que bien passé puisque l’Argentin et le Français ont écrit l’histoire du club ensemble…