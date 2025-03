Angleterre : Thomas Tuchel justifie la présence de Jordan Henderson

Ce vendredi, Thomas Tuchel a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de l’Angleterre. Un moment important pour l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea, attendu au tournant pour permettre aux Three Lions d’assouvir leurs rêves de titre après 60 ans de disette. Et alors que des matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 face à l’Albanie (21 mars) et la Lettonie (24 mars) se profilent dans les prochains jours, le coach allemand de 51 ans a décidé de rappeler plusieurs joueurs, dont Jordan Henderson. Une présence qui a surpris tant l’ancien capitaine de Liverpool alterne entre le bon et le moins bon à l’Ajax Amsterdam. Pour autant, Tuchel a expliqué être sous le charme du joueur de 34 ans : «Nous avons rappelé Hendo parce que je pense que sa carrière et la façon dont il joue maintenant et s’impose à l’Ajax sont tellement impressionnantes. Il s’appuie sur son caractère et sa personnalité, ainsi que sur l’énergie qu’il apporte à l’équipe. Pour moi, Jordan ressemble à Dan Burn. Ils portent ces valeurs sur leurs épaules. Ils portent leur équipe. Ils sont absolument fiables dans ce qu’ils apportent en termes d’énergie. C’est également sur ce point que nous nous concentrons, afin de mettre en place le plus rapidement possible une équipe soudée. Jordan est une pièce maîtresse de ce puzzle.»

Et alors que les nouveaux Dan Burn et Myles Lewis-Skelly ont aussi été appelés, Tuchel s’est justifié sur la première convocation de ces joueurs au profil bien différent : «un parcours très différent de celui de leur première convocation. Nous accélérons à nouveau la carrière de Myles, qui est déjà en plein essor depuis quelques mois. Il est régulièrement titulaire à Arsenal, qui est actuellement la deuxième équipe la plus forte de la Premier League. Il est tout simplement impressionnant. Dan est peut-être un peu oublié. Sa carrière est impressionnante, c’est un joueur très solide. Il joue régulièrement pour Newcastle, pour un club de Ligue des champions. C’est un leader, un défenseur très solide. Ils ont des parcours très différents pour arriver en équipe d’Angleterre, mais nous sommes heureux de les avoir tous les deux. Je suis heureux et impatient d’apprendre à les connaître et j’espère qu’ils nous donneront raison.»