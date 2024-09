Belgique : ces nouvelles têtes dont l’équipe de France doit se méfier

Eden Hazard, Dries Mertens, Toby Alderweireld et Thibaut Courtois hors des plans après la Coupe du monde 2022, la Belgique a encore vu des cadres terminer leur aventure après l’Euro 2024. Ainsi, Axel Witsel et Jan Vertonghen ont pris leur retraite internationale quand Yannick Carrasco et Romelu Lukaku n’ont pas été appelés par Domenico Tedesco. Kevin De Bruyne et Thomas Meunier sont désormais les anciens d’une équipe qui s’appuie surtout sur Loïs Openda (24 ans), Amadou Onana (23 ans) et Jérémy Doku (22 ans). Une jeunesse belge émerge de plus en plus. En attendant Malick Fofana (19 ans, Olympique Lyonnais), Samuel Mangula (20 ans, Juventus), Jorthy Mokio (16 ans, Ajax Amsterdam) ou encore Mario Stroeykens (19 ans, Anderlecht), de nouvelles têtes ont déjà rejoint la sélection A où sont promises à une plus grande importance.

Zeno Debast (Sporting CP/20 ans)

Présent à la Coupe du monde 2022 et à l’Euro 2024, Zeno Debast n’est pas ce qu’on appelle vraiment un petit nouveau. Pour autant, il n’a pas joué lors de la première compétition et a eu un rôle à la marge lors de la seconde avec une seule titularisation lors de la défaite 1-0 contre la Slovaquie. Avec seulement 11 capes en 2 ans, Zeno Debast va changer de statut. Parti d’Anderlecht cet été contre un chèque de 15,5 millions d’euros pour rejoindre le Sporting CP, le défenseur central de 20 ans sera en concurrence avec Arthur Theate et Wout Faes pour aller chercher une place de titulaire. À lui de profiter de la retraite internationale de Jan Vertonghen pour prendre plus de place.

Maxim De Cuyper (FC Bruges/23 ans)

Joueur le plus âgé de cette liste, le latéral gauche du FC Bruges s’est affirmé depuis la saison dernière comme une référence à son poste. Présent à l’Euro 2024 sans jouer à un poste où la Belgique a souvent été déficitaire avec Thorgan Hazard, Nacer Chadli et Yannick Carrasco qui ont parfois dépanné sur les dernières saisons, il sera en concurrence directe avec Timothy Castagne pour animer ce couloir. Très offensif, il avait marqué 5 buts et délivré 15 passes décisives la saison dernière en 55 matches. Sa polyvalence est aussi un atout, car il peut animer tout le couloir gauche, mais aussi dépanner à droite et a même joué dans une défense à trois avec son club. Il compte trois capes dont une titularisation vendredi contre Israël.

Arne Engels (Celtic Glasgow/20 ans)

Nouveau appelé en sélection qui a quitté cet été Augsbourg pour le Celtic Glasgow contre un chèque de 11 millions d’euros, Arne Engels sera une petite attraction. Milieu relayeur capable d’animer le côté droit, le natif de Dendermonde sort d’un exercice accompli en Bundesliga (3 buts et 5 offrandes en 32 matches). «Nous suivons Arne depuis longtemps. Il était présent lors de notre stage juste avant le Championnat d’Europe et il nous a impressionnés à l’entraînement. Il a un potentiel énorme et nous voulons lui donner l’opportunité de montrer ce dont il est capable. Il y a désormais plus de place pour les jeunes joueurs dans l’effectif. Dans les six prochains mois, nous aurons l’occasion de tester ces nouveaux visages», a d’ailleurs annoncé Domenico Tedesco à son sujet. Il est entré en jeu contre Israël.

Arthur Vermeeren (RB Leipzig/19 ans)

Excellent à Antwerp lors de la saison 2022/2023 et en début de saison dernière, Arthur Vermeeren a eu une fin d’exercice plus compliquée en revanche. Parti à l’hiver du côté de l’Atlético de Madrid contre 18 millions d’euros. Présent malgré tout à l’Euro 2024, il n’a pas joué la moindre minute. Doté de 4 capes, il a été prêté cet été avec option d’achat du côté du RB Leipzig pour essayer de se relancer. Toujours dans les plans de Domenico Tedesco, il doit profiter de ce rassemblement pour retrouver de la confiance et essayer de s’intégrer un peu plus dans le projet belge. À 19 ans, il est censé incarner le futur.

Julien Duranville (Borussia Dortmund/18 ans)

Alerte phénomène. Appelé pour la première fois en sélection belge, Julien Duranville arrive là où on l’attendait. Recruté en janvier 2023 par le Borussia Dortmund à Anderlecht contre 8,5 millions d’euros à seulement 16 ans, le virevoltant ailier avait fait ses débuts lors de la dernière journée contre Mayence en mai 2023 où le BVB avait perdu le titre au profit du Bayern Munich. Néanmoins, Julien Duranville avait impressionné dans ce match où il avait sonné la révolte. On l’attendait pour la saison 2023/2024, mais des blessures récurrentes ne lui auront permis de ne disputer que 10 minutes de jeu sur l’exercice. Pourtant, cela semble aller mieux sur ce début de saison et il a même marqué en Coupe contre le Phönix Lübeck (4-1). Appelé avec les Diables Rouges, il essayera de faire parler sa vivacité dans son couloir et d’apporter une solution derrière Jeremy Doku et Johan Bakayoko. Il est entré en jeu contre Israël.