Newcastle - MU : les compositions sont là

La quatorzième journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un duel entre Newcastle et Manchester United. A domicile, les Magpies s’organisent dans un 4-3-3 avec Nick Pope qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kieran Trippier, Jamal Lascelles, Fabian Schär et Valentino Livramento en défense. Lewis Miley, Bruno Guimaraes et Joelinton se retrouvent dans l’entrejeu. Miguel Almiron et Anthony Gordon accompagnent Alexander Isak en attaque.

Les Red Devils s’articulent de leur côté dans un 4-2-3-1 avec André Onana comme dernier rempart derrière Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Luke Shaw et Diogo Dalot. Kobbie Mainoo est placé en sentinelle auprès de Scott McTominay. Seul en pointe, Anthony Martial est soutenu par Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Les compositions

Newcastle : Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Livramento - Miley, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

Manchester United : Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Dalot - McTominay, Mainoo - Garnacho, Fernandes, Rashford - Martial