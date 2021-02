Tottenham fixe le prix d'Harry Kane !

Kylian Mbappé et Erling Haaland affolent les gazettes en ce moment. Il faut dire que les performances des deux jeunes attaquants (22 ans et 20 ans) ont été absolument exceptionnelles en Ligue des Champions contre le FC Barcelone et le Sévilla FC. Mais il est un autre attaquant de 27 ans qui fait beaucoup parler de lui, et ce depuis quelques saisons maintenant. Il s'agit d'Harry Kane, l'avant-centre des Spurs de Tottenham, aux folles statistiques.

La suite après cette publicité

Pour cette édition de Premier League, le capitaine de l'écurie londonienne et buteur de la sélection nationale anglaise a inscrit 16 buts (dont 5 penalties) et offert 13 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2024, avec des émoluments estimés à 1,01 M€ par mois, il va être très compliqué à déloger de Tottenham. Toutefois, les pensionnaires du Hotspur Stadium commencent à réfléchir à essayer de le céder cet été pour engranger quelques précieux deniers.

City et United le veulent

Ainsi, selon les informations du Daily Mail, Daniel Levy, le patron de la formation anglaise, aurait fixé son prix à 150 millions de livres, soit près de 173 millions d'euros. Une somme coquette qui permettrait à Kane de devenir le troisième joueur le plus cher de l'histoire après Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé (180 millions d'euros). Ce qui est encore plus intéressant dans cette situation, c'est surtout qu'il existe des candidats.

Toujours selon le tabloïd, les deux clubs de Manchester, City et United, sont à l'affût pour le récupérer. Un attaquant, qui brille en Premier League et qui est dans la force de l'âge, ça ne court pas les rues. Les Skyblues vont voir Kun Agüero s'en aller tandis que les Red Devils, eux, comptent sur un Cavani vieillissant (34 ans) et plus vraiment sur un Anthony Martial dont la saison dernière ne semble finalement qu'un éclair dans sa jeune carrière. Mais ils sont prévenus : ça va coûter cher, très cher.