Droits TV : le nouveau prix proposé par la LFP pour sa chaîne L1

Le feuilleton des droits TV continue de faire parler. Ce vendredi, DAZN a ainsi fait une offre de 375 M€ par an pour les choix 1,2 et 4, à savoir le match du dimanche à 21h et ceux du samedi programmés à 17h et 21h. Mais ce n’est pas tout. Quelques minutes plus tard, RMC Sport indiquait également que la LFP allait mettre en place un partenariat avec la société américaine Warner Bros Discovery pour sa chaîne Ligue 1 « Max ».

De son côté, l’Équipe assurait que Discovery avait même dégainé une offre pour intégrer la chaîne de la Ligue 1 dans un bouquet Max avec des séries et d’autres contenus sportifs et ainsi avoir toutes les rencontres de la L1. Cela pourrait rapporter à la LFP approximativement 600 millions d’euros par an en fonction du nombre d’abonnés. Mais à quel prix pour ces derniers ? Toujours d’après les indiscrétions de RMC Sport, cette formule reviendrait à 27,99€ par mois pour les amoureux du ballon rond. Un montant élevé qui devrait, là-encore, faire grincer des dents…