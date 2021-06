Equipe de France : Antoine Griezmann est "open" pour les coups de pied arrêtés

La suite après cette publicité

Après l'histoire des penaltys, voici l'épisode des coups-francs. Hier lors de Hongrie-France (1-1), Antoine Griezmann a laissé Kylian Mbappé tirer un coup-franc. Selon le numéro 7 des Bleus, la hiérarchie n'est pas complètement établie car même s'il a été désigné pour tirer les penaltys par le sélectionneur, il se dit capable de laisser sa place pour un partenaire.

«C’est par rapport au terrain aussi et à comment on voit les choses. Hier, il a pris le coup-franc car il (Kylian Mbappe) le sentait bien. On ne va pas faire de fixette. Il n’y a aucune inquiétude sur le terrain, si un joueur veut prendre, il le prend, je suis open. Et s’il marque, tant mieux », a lâché Griezmann lors d'un point presse ce dimanche avec le sourire.