FC Barcelone : Sergio Busquets peste contre le calendrier qui favoriserait le Real Madrid

Depuis le temps qu'il est au FC Barcelone, Sergio Busquets a disputé et remporté de nombreux Clasico, certains sur des scores humiliants pour le Real Madrid. Le 20 mars, le Barça giflait le Real quatre buts à zéro au Santiago Bernabeu. Pour le milieu espagnol, le score aurait pu être encore plus large : «de la 20e à la 70e minute, nous étions supérieurs et nous aurions pu marquer trois ou quatre autres buts, au moins. Nous n'avons pas marqué, mais nous étions bien supérieurs et nous avons pris le dessus sur eux. Mais Madrid est une grande équipe.»

Cependant, l'Espagnol regrette ensuite la trêve internationale, qui selon lui, sauve le Real Madrid et stoppe le Barça dans sa bonne série : «nous avons eu la malchance qu'après cela, il y ait eu une pause avec l'équipe nationale. Nous avons l'impression de tout devoir recommencer. Maintenant, nous avons des joueurs qui sont partis lors de la trêve internationale, alors que nous avons un match comme celui de Séville qui est difficile. Si nous avions continué à jouer, cela aurait été un plus et Madrid aurait été un peu piégé. Mais le calendrier est ce qu'il est.»