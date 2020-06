RB leipzig : Kevin Kampl prolonge jusqu'en 2023

Le RB Leipzig a officialisé ce mercredi la prolongation de Kevin Kampl (29 ans). Le milieu de terrain à qui il restait un an de contrat a étendu son bail de deux ans, soit jusqu'en juin 2023. Arrivé contre 20 M€ en août 2017 en provenance du Bayer Leverkusen, l'ex-international slovène (28 sélections, 2 buts) souhaite s'inscrire dans la durée à Leipzig. Au cours de cette saison, il n'a pas été épargné par les blessures et a disputé douze matches, pour deux buts et deux passes décisives.

« Je suis très heureux de la prolongation de mon contrat. Ma famille et moi nous sentons extrêmement à l'aise ici et Leipzig est devenu une deuxième maison pour nous. Malgré ma blessure prolongée, le club m'a toujours clairement indiqué qu'il souhaitait que je reste dans les prochaines années. J'ai hâte de voir l'avenir avec beaucoup d'anticipation, car nous avons encore beaucoup de projets et je veux faire ma part en tant que joueur expérimenté dans cette équipe jeune et très ambitieuse », s'est réjoui Kampl dans le communiqué du club.