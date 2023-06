PSG : visite médicale réussie pour Marco Asensio et Manuel Ugarte

La suite après cette publicité

Le mercato du Paris Saint-Germain a commencé ce lundi et de quelle manière. Le club parisien s’apprête à officialiser les arrivées de Marco Asensio et Manuel Ugarte dans les prochaines heures. En effet, les deux joueurs sont actuellement à Paris. Ils ont même été reçus par leur agent, le Portugais Jorge Mendes, avant de passer avec succès leur visite médicale respective dans la capitale française.

Marco Asensio et Manuel Ugarte sont même déjà en train de parapher leur contrat avec le Paris Saint-Germain en ce moment même à la Factory. Pour rappel, l’Espagnol va signer un bail de 5 ans avec le club parisien tandis que le Portugais va rejoindre les Rouge et Bleu alors qu’il a longtemps été annoncé du côté de Chelsea. Le PSG a remporté leur bataille face aux Blues en doublant leur proposition faite au joueur (un salaire passant de 5 M€ à 10 M€ par an).

À lire

Le Trophée des champions entre le PSG et Toulouse n’aura pas lieu cet été en Thaïlande