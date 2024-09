OL-OM : Mickael Landreau enrage contre Medhi Benatia

Ce dimanche, l’Olympico aura définitivement été spécial. Alors que l’OL s’est incliné lors de la dernière seconde face à son rival marseillais, la rencontre a été pimentée suite aux décisions arbitrales de Benoît Bastien. Décidant de mettre un carton rouge après deux jaunes à Leonardo Balerdi dès la 5e minute de jeu, l’arbitre a également accordé un penalty à Alexandre Lacazette juste avant la pause. Deux décisions assez logiques qui ont pourtant provoqué l’ire de Medhi Benatia durant la rencontre. Le dirigeant phocéen s’est notamment illustré en montant le ton envers le corps arbitral à la mi-temps aux abords des vestiaires. Un comportement inacceptable pour Mickaël Landreau. Devenu dirigeant dans la FFF pour être un coordinateur de l’arbitrage, l’ancien gardien a pointé du doigt le comportement de l’ex-défenseur sur les colonnes d’Ouest-France et sur les antennes de la Chaîne L’Equipe ce lundi :

«Il y a des choses qui sont inacceptables. Aller toucher les hommes, ce n’est pas possible. On peut discuter d’une situation de jeu, une décision. Par contre, aller sur l’intégrité des hommes et des femmes arbitres, franchement… Ça reste des êtres humains, avec des prises de décision qui ne sont parfois pas les bonnes. Ce sont des propos inacceptables. Quand on attaque personnellement un arbitre ou une décision de mettre un arbitre, ce n’est pas possible. On souffre tous de l’image du foot aujourd’hui et de tous ses comportements. Pour moi, il n’y a rien de positif. Je ne dis pas que Medhi ne peut pas intervenir. Il a le droit d’intervenir en disant : "On n’est pas d’accord avec telle ou telle décision".»