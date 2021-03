On connaît 23 des 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021

Ce mardi marquait la fin des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroulera au Cameroun (en 2022). Outre le pays organisateur, les géants que sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, le Ghana, le Nigéria, le Maroc ou encore la Tunisie s'étaient déjà qualifiés depuis un moment. En ce dernier jour des qualifications, la Guinée-Bissau, l'Éthiopie et la Mauritanie ont décroché leur billet.

La suite après cette publicité

Le vainqueur du match entre le Bénin et le Sierra Leone déterminera le dernier qualifié, puisque le match prévu pour ce soir a été reporté. Le Cap-Vert lui termine devant le Rwanda et le Mozambique. Par contre certaines équipes visionneront la compétition à la télévision. Parmi les grands absents on compte l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la République Démocratique du Congo, l'Angola, le Kenya, le Togo, la Zambie, le Congo ou encore Madagascar.

Les 24 qualifiés :