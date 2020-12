Sébastien Squillaci se souvient du jeune Hatem Ben Arfa

Tout au long de sa carrière, Hatem Ben Arfa a prouvé son talent balle au pied et son fort caractère hors des terrains. S'il n'a sûrement pas eu la carrière qu'il aurait mérité d'avoir, il rebondit actuellement aux Girondins de Bordeaux, avec plutôt du succès. Dans une interview à L'Equipe, Sébastien Squillaci s'est souvenu du milieu offensif, du moment où ils étaient coéquipiers à l'OL.

Et l'ancien défenseur central se rappelle d'un jeune au caractère bien trempé : « j’avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l’avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l'entraînement, ça avait chauffé. J’étais très ami avec Sidney (Govou). Je sais que Hatem était allé le voir quinze jours ou trois semaines après pour savoir s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait et on est passés à autre chose. Hatem, c’est quelqu’un d’assez impulsif. Il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser, et il les avait dépassées, mais c’était une erreur. Il n’y a plus de problème ».