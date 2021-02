Joey Barton devient entraîneur de Bristol Rovers !

À la recherche d’un entraîneur depuis quelques jours, Bristol Rovers a officialisé l’arrivée de Joey Barton. L’ancien joueur de l’OM, connu pour son caractère bien trempé, s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club de League One.

Après trois ans en tant qu’entraîneur du Fleetwood Town FC, l’ancien international anglais (1 sélection) avait réussi à redresser la barre du club à la peine en D3. Il avait d’ailleurs assuré une place en play-off (les barrages) pour la montée en Championship à une équipe qui jouait habituellement le milieu de tableau. Désormais au Bristol Rovers, il sera accompagné dans sa nouvelle aventure de ses fidèles hommes Clint Hill et d'Andy Mangan.

🤝 We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci