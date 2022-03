Comores : Younes Zerdouk bientôt nommé sélectionneur

Les Comores tiennent leur nouveau sélectionneur. Comme évoqué par TF1, Younes Zerdouk sera nommé à la tête des Cœlacanthes par la fédération comorienne de football dans les prochaines heures, probablement dès ce lundi. Le technicien français de 48 ans s'apprête ainsi à vivre une nouvelle aventure, lui qui officiait en tant qu'adjoint d'Amir Abdou depuis 2017.

Djamel Bakar, ancien attaquant passé par l'AS Monaco ou encore le Montpellier Hérault SC, intégrera lui le staff de Younes Zerdouk en tant qu'adjoint. Nous en également en mesure de confirmer que Kassim Abdallah (ex-joueur de l'OM ayant participé à la dernière CAN avec les Comores) occupera désormais les fonctions de directeur sportif de la sélection en lieu et place de Djamal Mohamed. Le 11 février dernier, nous vous révélions en exclusivité le départ d'Amir Abdou de la sélection des Comores, et ce après une CAN 2021 historique au Cameroun.