Ligue 1 : avec deux buts refusés, l’OL concède le nul à Lens

Après une victoire périlleuse et au terme d’un match fou contre Strasbourg (4-3), l’Olympique Lyonnais devait confirmer dans un déplacement difficile contre le RC Lens, avant l’Olympico, puis la Ligue Europa. Mais il fallait encore devancer des Lensois invaincus depuis le début de saison en Ligue 1. Pour cela, Pierre Sage optait pour la titularisation de Tolisso et Orban, dans un 3-5-2. Mais les Sang et Or se montraient dangereux d’entrée, même si l’OL pensait ouvrir le score grâce à Orban… mais le Nigérian était hors-jeu (10e). Une action qui a lancé le match de l’OL, puisque Abner s’offrait le premier tir cadré du match, mais Samba était présent (27e).

Les Gones dominaient la première mi-temps, sans se montrer trop tranchant devant le but et risquaient ainsi d’être puni. Abner, très présent ce dimanche soir, pouvait trouver Maitland-Niles, qui combinait avec Lacazette pour une belle frappe du médaillé d’argent au dernier JO, détournée par Samba (32e). Les occasions lyonnaises étaient de plus en plus dangereuses, mais il fallait faire tomber le verrou pour éviter une contre-attaque lensoise, à l’instar de cette frappe lointaine de Machado, repoussée par Perri au-dessus de son but (42e).

Lyon a manqué trop d’occasions

Au retour des vestiaires, les hommes de Will Still se montraient enfin dangereux et récupéraient plus de maîtrise du ballon, en se créant trop peu d’occasions pour inquiéter Perri et la défense lyonnaise. Surtout qu’Orban pensait enfin avoir fait la différence en trompant Samba… mais était signalé hors-jeu… encore (55e). De quoi frustrer l’attaque lyonnaise volontaire. Mais Lens a aussi eu les occasions pour punir l’OL, avec Labeau-Lascary et Medina (79e et 81e).

Malgré une dernière occasion pour Lens, captée par Perri (90e+4), aucune des deux formations ne parvenait à faire la différence dans ce choc très fermé. Et cela n’arrange personne, puisque les Lyonnais, toujours à la 13e place, espéraient confirmer avant le choc contre l’OM. Même chose pour le RC Lens, qui manque l’occasion de recoller à Monaco et l’OM avant d’aller chez le Stade Rennais.