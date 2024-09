Ajax : l’énorme colère de Jordan Henderson contre Bertrand Traoré

Tout n’a pas été tout rose lors de la victoire de l’Ajax Amsterdam contre Besiktas (4-0), lors de la première journée de la Ligue Europa, ce jeudi soir. En effet, Jordan Henderson a confronté son coéquipier Bertrand Traoré pendant la rencontre, alors que le score leur était favorable. L’ancien joueur de Liverpool lui aurait reproché sa faute sur Gelson Fernandes. Même après s’être éloigné de l’ancien Lyonnais, il n’a pas su masquer sa colère. En zone mixte, le capitaine de l’Ajax a expliqué son attitude.

« Si vous m’avez vu jouer, je n’ai rien à me reprocher. Si vous m’avez vu jouer au fil des années, vous trouverez ça normal. Après le coup de sifflet, on s’est tout de suite pris dans les bras. Cela reste du football. Mener 3-0, c’est bien, mais encaisser un but peut faire basculer le match. Nous devons toujours être vigilants et attentifs, et si vous avez parfois une discussion avec quelqu’un, cela permet à tout le monde de rester vigilant », a révélé Henderson.