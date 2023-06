Eintracht Francfort : Randal Kolo Muani botte en touche pour son avenir

La suite après cette publicité

Durant une conférence de presse, avant les deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 de l’équipe de France, ce vendredi contre Gibraltar et lundi prochain contre la Grèce, Randal Kolo Muani a été questionné sur son avenir. Il répond clairement qu’il ne préfère pas se polluer l’esprit avant deux matchs décisifs avec la sélection tricolore.

«Sincèrement, moi qui ai envie de progresser et de continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs, oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, ce n’est pas la question, je suis en sélection. On est dans un stage avec deux matchs. On verra tout ça quand on aura fini le stage.» Le joueur de l’Eintracht Francfort est très courtisé cet été, notamment par le PSG et le Bayern Munich.

