CdF : Orléans est prêt à jouer au Parc des Princes

La programmation des seizièmes de finale de la Coupe de France a été dévoilée. Samedi 20 janvier, le PSG est censé se déplacer à Orléans. Mais depuis quelques heures, l’idée d’inverser l’ordre du match a fait surface en raison du piètre état de la pelouse du stade de la Source. Un scénario qui ne semble visiblement pas déranger le président de l’US Orléans, Philippe Boutron.

« On est en train de réfléchir à peut-être inverser l’ordre du match et aller jouer au Parc des Princes. Pourquoi pas après tout ? Il y a ce problème de notre pelouse et on n’est pas certain qu’elle soit opérationnelle le jour du match. Donc, si on ne joue pas à Orléans, autant aller jouer à Paris plutôt que de jouer dans un stade de repli qui ne serait pas une bonne solution », a-t-il déclaré sur L’Équipe.