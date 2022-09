PUMA présente le nouveau maillot third 2022-2023 de l'OM

Et voici le nouveau maillot third de l'OM

L'OM vient de présenter, avec PUMA, son nouveau maillot third que porteront les hommes d'Igor Tudor cette saison, notamment en Ligue des champions.

À quelques heures de l'entrée en lice de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, avec un énorme choc d'emblée sur la pelouse du Tottenham d'Antonio Conte, PUMA, équipementier des Marseillais depuis 2018-2019, a décidé de révéler au grand jour le nouveau maillot third que vont arborer les pensionnaires de l'Orange Vélodrome tout au long de la saison 2022-2023.

Comme l'expliquent l'OM et PUMA dans leur communiqué, ce maillot third met en avant «la croix identitaire de la ville sur une base bleue azur. Le design est un « fading », un fondu, de la croix dans un bleu plus profond partant du cœur et du logo de l’Olympique de Marseille. Le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes bleues».

Après un maillot domicile qui a ravi les fans et un maillot extérieur sobre et plaisant, le troisième kit de la saison garde bien l'identité marseillaise, dans la couleur comme dans ses symboles.

Autre symbole présent sur le maillot, les mots « Notre Ville, Notre Club » sont inscrits dans le cou du maillot. Et on retrouve bien évidemment le sponsor maillot Cazoo déjà présent sur les maillots domicile et extérieur.

