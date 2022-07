PUMA présente le nouveau maillot extérieur de l'OM 2022-23

L'OM vient de présenter son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023. PUMA a opté pour un retour à la sobriété avec du bleu marine pour cette deuxième tunique des joueurs d'Igor Tudor.

Les supporters de l'Olympique de Marseille auront donc eu à patienter 25 jours pour découvrir le nouveau maillot extérieur de leur équipe préférée, PUMA ayant présenté le home kit 2022-2023 des pensionnaires de l'Orange Vélodrome le 1er juillet dernier.

Dans la lignée de ce que l'équipementier du club de la cité phocéenne depuis la saison 2018-2019 a fait pour le home kit de cette année, cette nouvelle création se veut assez sobre d'apparence. Et ce, donc, contrairement au dernier maillot extérieur de l'OM et PUMA en 21-22, qui présentait un look bien plus original.

Une célèbration de la diversité du peuple marseillais et de l’histoire cosmopolite de sa ville

Le bleu marine, qui domine sur ce nouveau maillot, a été choisi comme couleur principale par les deux entités pour figurer sur ce haut marseillais, qui sera porté loin de la Canebière aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. La marque au félin y a associé du bleu plus turquoise pour le logo du club, ainsi que pour le logo de l'équipementier allemand.

On retrouve également ce coloris autour des manchettes, en liserés, alors qu'un bleu ciel compose le logo de PUMA, ainsi que l'écusson de l'OM, sur lequel figure aussi du doré (pour l'étoile et le "Droit au but"), comme toujours.

Un maillot (légèrement) quadrillé

En y regardant de plus près, on se rend compte que ce maillot extérieur est légèrement quadrillé. Il est en fait inspiré du système de coordonnées géographiques et est entrecoupé de lignes représentant les latitudes et les longitudes du monde, ce qui rappelle la multiculturalité omniprésente à Marseille. Ce design apporte de la modernité à cette nouvelle tunique. Enfin, Cazoo, nouveau sponsor principal du dernier 2ème de L1, est présent au centre de ce maillot, affiché en monochrome blanc.

Le col ne présente pas grand-chose de spécial à signaler. Du moins à lexterieur, car à l'intérieur, ok retrouve une mappemonde sur laquelle Marseille est placée au centre, représentée par une étoile, symbole de son rayonnement international. À noter également également la présence des coordonnées de l’Orange Vélodrome ainsi que le nom grec d'origine de la ville : Massalia. Cette tunique away est associée à un short et à des chaussettes bleu marine.

À noter que le flocage qui sera utilisé pour cet away kit derrière le maillot de Dimitri Payet, d'Arkadiusz Milik ou encore de Luis Suarez, sera majoritairement blanc avec des rappels de bleu ciel.

