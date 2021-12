Incidents PFC-OL : la nouvelle attaque monumentale du président du Paris FC contre Jean-Michel Aulas

À l’heure où la commission de discipline de la FFF a été saisie en urgence pour statuer sur le sort du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais (1-1, match arrêté), le patron du PFC, Pierre Ferracci, ne se ménage pas. À l’instar de ce que les dirigeants de Ligue 1 nous imposent lorsqu’un incident se déclare dans un stade, M. Ferracci saisit chaque micro qui lui est tendu pour charger son homologue.

La suite après cette publicité

Déjà rhabillé pour l’hiver, Jean-Michel Aulas a de nouveau été la cible de critiques virulentes de la part d’un président en colère. Car face aux accusations de manquements concernant la sécurité dans le stade Charléty, Ferracci réplique en mettant tout sur le dos de l’OL qu’il accuse d’avoir mal géré l’arrivée tardive de 200 supporters qui ont rejoint les 300 Lyonnais qui étaient déjà présents au stade et qui ne posaient aucun problème selon le président parisien.

Aulas prend (encore) très cher

« Chez nous, il y avait 250 stadiers. Je précise que la sécurité a été assurée pour les familles et les enfants. Il y avait au départ quinze stadiers lyonnais, au final il y en avait dix. Les Lyonnais nous ont dit que tout était sous contrôle. (…) Mais quand les 200 sont arrivés, il y a eu des problèmes. (…) Les 200 ont viré les supporters lyonnais en bas de la tribune. Ils sont sortis du TGV de Lyon complètement bourrés. Tout le monde sait qu'il y a eu des fumigènes lancés dans la gare elle-même. Ils n'auraient jamais dû arriver à Paris », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Remonté, le patron parisien estime donc que les dirigeants rhodaniens n’ont pas fait leur part de travail concernant la gestion de leurs supporters. Et surtout JMA à qui il conseille une solution radicale pour mettre un terme à la violence chez certains de ses supporters.

« Le président Aulas ne tient pas ses supporters. Réunion à la préfecture 48 heures avant, avec une procédure validée par le club. La femme qui s'occupe de la sécurité des Lyonnais a dit qu'ils allaient s'en occuper. Et finalement les supporters sont arrivés bourrés. (…) Je dis simplement que sur la gestion des supporters, Aulas ne fait pas le job et les supporters ont pris le contrôle du club. (…) Les Bad Gones, Lyon les connaît tous. Pourquoi les contrôles d'identité n'ont pas été faits à Charléty ? (…) Jean-Michel Aulas doit faire comme ce qu'a fait Leproux du côté du PSG ». Enfin, histoire d’enfoncer un peu plus JMA, Pierre Ferracci a également dénoncé les pressions faites par l’OL à la commission de la FFF pour ne pas avoir match perdu. « Quand il y a eu le tirage au sort des 16e de finale, Lyon a communiqué en disant que s'il battait le PFC, il jouerait contre Nice. C'est ça la pression de l'OL sur la commission de la FFF. » Ambiance…