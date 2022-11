CdM 2022, Angleterre : Rio Ferdinand s'enflamme pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

La performance de Jude Bellingham (19 ans) contre l'Iran (6-2) n'est pas passée inaperçue. Le jeune milieu de terrain du Borussia Dortmund, courtisé par toute l'Europe, a marqué hier son premier but en Coupe du monde pour sa première participation. Dans son podcast Vibe With Five, l'ancienne légende de Manchester United Rio Ferdinand (44 ans) veut carrément qu'il soit capitaine de l'Angleterre.

« Ce gamin, de la façon dont il se comporte et se présente, pourrait être capitaine dès maintenant. (...) De grands milieux de terrain ont joué pour l'Angleterre dans notre génération au fil des ans. Scholes, les Gerrard, les Lampard pour n'en citer que trois, Gascoigne, etc. Aucun de ces gars ne faisait ce que Jude Bellingham fait à son âge sur la scène mondiale, aucun d'entre eux. Ce gamin joue en Ligue des champions, il fait tout. (...) Il est en avance ».