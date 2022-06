Le Real Madrid veut également s'offrir Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Eduardo Camavinga le 31 août dernier, Aurélien Tchouameni ce samedi. Oui, le Real Madrid est plus que jamais déterminé à renouveler un entrejeu performant, mais vieillissant. Fort de son trio historique Kroos-Modric-Casemiro, les dirigeants madrilènes ont, malgré tout, conscience que l'avenir se fera sans eux. Dès lors, avec Camavinga et Tchouameni, sans parler de Fede Valverde déjà présent dans les rangs merengues, la Casa Blanca fait tout pour s'offrir un nouveau milieu de terrain aussi jeune que talentueux. Et le board de la Casa Blanca n'a clairement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Dans cette optique et comme l’a rapporté Pacojó dans SER Deportivos, les Merengues seraient désormais aux trousses de Jude Bellingham (18 ans). Milieu de terrain du Borussia Dortmund, le jeune international anglais (12 sélections) fait, aujourd'hui, partie des talents les plus prometteurs sur la planète football. Auteur de 6 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernières, l'ancien joueur de Birmingham pourrait donc s'envoler pour Madrid dès... 2023.

Manchester United est aussi sur le coup !

«Le Real Madrid lorgne sur l'arrivée de Jude Bellingham. Le club blanc a profité de l'intérêt pour Erling Haaland pour également avancer aux Allemands l'intérêt pour Jude Bellingham. Dortmund le sait déjà, le joueur le sait aussi. Ils commencent à parler d'un montant d'environ 80 à 100 millions d'euros et ce serait pour la saison prochaine en principe», a ainsi assuré Pacojó dans SER Deportivos avant d'ajouter : «j'insiste : le Real Madrid a un milieu de terrain très remodelé mais la pièce manquante est Jude Bellingham».

Méfiance tout de même puisque les Merengues, récents vainqueurs de la Ligue des Champions, ne seront pas les seuls dans ce dossier. Confronté aux départs de Paul Pogba et de Nemanja Matic, Manchester United doit, en effet, consolider son milieu de terrain à l’occasion du mercato estival. Dès lors, si le Barcelonais Frenkie de Jong concentre actuellement toutes les attentions, la presse anglaise indiquait dernièrement que les Red Devils suivraient de très près la pépite des Marsupiaux.