EdF : Mathieu Valbuena tacle la gestion de Didier Deschamps

Ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille (2006-2014), Mathieu Valbuena (36 ans) connaît bien Didier Deschamps. Et comme beaucoup d’observateurs, l’ancien milieu de terrain phocéen a un regard critique sur la gestion du sélectionneur national depuis l’Euro.

« Je le connais de l'OM. Quand il y a de grosses personnalités, des ego - peut-être pas dans le mauvais sens - c'est difficile pour lui. (…) Aujourd'hui, on voit les grandes difficultés qu'il a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien c'est caché. On n'en parle pas. Là, il n'y a pas les résultats. Après l'Euro, on n'a pas entendu Didier Deschamps parler football en expliquant ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas une histoire de dix minutes contre la Suisse », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.