Coupe du monde 2022 : Nike et adidas ont mis le paquet

Les géants de l'équipementier que sont Nike, adidas et PUMA, réputés pour leurs pubs de légende, ont sorti le grand jeu pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec leur campagne publicitaire.

Tous les quatre ans, c'est un événement extrêmement attendu par les amoureux du ballon rond. On ne parle pas ici de la Coupe du monde, mais des campagnes publicitaires créées par les géants de l'équipementier que sont Nike, adidas et PUMA. À l'occasion du Mondial 2022 au Qatar, qui débutera officiellement ce dimanche (17 heures) à Doha, les fans de football n'ont pas été déçus.

La suite après cette publicité

Le "Footballverse" remarquable de Nike

Nike est peut-être la firme qui a frappé le plus fort à quelques heures de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar. La raison ? La marque à la virgule a tout simplement réuni différentes légendes du foot en un seul spot publicitaire, d'une durée de 4 minutes et 26 secondes, grâce à ce qu'elle a baptisé le "Footballverse". « "Footballverse", la dernière campagne de football Nike, met en avant quelques-uns des meilleurs joueurs Nike, qu’ils soient toujours sur le terrain ou à la retraite, en imaginant un univers incroyable dans lequel ils joueraient tous ensemble », précise le communiqué de Nike pour l'occasion.

© Nike

Ronaldinho face à Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo (celui de 2004 et de 2022), Ronaldo Nazario (R9) 1998 face à Ronaldo 2002... les têtes d'affiche sont nombreuses et il y a de quoi se régaler. À travers cette nouvelle campagne publicitaire de Nike originale en coordination avec les temps modernes, on retrouve également Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Phil Foden, mais aussi Edgar Davids et des stars du foot féminin comme Sam Kerr et Alex Morgan. « En présentant ces joueurs Nike, d'hier et d'aujourd'hui, "Footballverse" montre également que chaque génération d'athlètes laisse une empreinte unique sur le jeu, développe le sport et inspire les générations futures à laisser leur propre marque. »

adidas réunit un joli casting...

Face à la concurrence, adidas a également vu les choses en grand et ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est pourquoi la marque aux trois bandes a riposté avec une campagne publicitaire d'une minute appelée "Family Reunion" (Réunion de famille en français). Là aussi, il y a du très beau monde sous les projecteurs de l'entreprise allemande.

© adidas

Lionel Messi (qui portera des crampons spéciaux au Qatar), Karim Benzema, Achraf Hakimi, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Pedri et Serge Gnabry jouent les premiers rôles pour adidas, qui a aussi engagé le rappeur anglais Stormzy pour narrer cette pub. « Ce film (qui ne sera pas diffusé à la télévision, NDLR) célèbre la joie unifiée du football rassemblant les fans du monde entier », souligne le mythique équipementier dans le communiqué accompagnant cette nouveauté.

... et marque les esprits pour ce qui pourrait être "la der" de Messi

Dans cette pub d'adidas qui dure une 32 secondes, on aperçoit justement la star argentine du PSG en train de jouer au baby-foot avec sa version plus jeune, en 2006, avec ses cheveux longs et son n°19 de l'époque floqué au dos avec l'Albiceleste. C'est tout sauf un hasard, car, la marque allemande a tout simplement dédié un autre spot uniquement à La Pulga.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3 — adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022

On y voit alors cinq Leo Messi (chacun représentant les Mondiaux auxquels a participé la légende du Barça, en 2006, 2010, 2014, 2018 et donc 2022) en train de réaliser un toro sur le terrain. Le tout avec la célèbre chanson "Live is life", signée Opus, sur laquelle Diego Maradona, l'autre Dieu du foot en Argentine, s'était prêté à une série de jongles mémorable à l'échauffement avec Naples, en 1989. Une belle manière de rendre hommage à deux légendes du football pour ce qui pourrait bien être le dernier Mondial de Messi (35 ans) avec l'Argentine.

Les cinq Lionel Messi 🇦🇷 ayant disputé une Coupe du Monde ! 🔥



2022 est-elle la bonne année pour la Pulga ? 🤔



📸 @adidasfootball #adidas #adidasfootball pic.twitter.com/6yT7KDOBYG — FOOT.FR (@footfr) November 19, 2022

Neymar, la superstar "Fearless" de PUMA

Pour PUMA, qui a été le premier des équipementiers à révéler son spot publicitaire, Neymar est bien évidemment placé au centre de l'attention. La star du PSG est la tête d'affiche de la Genereation Fearless Campaign (la campagne de la génération sans peur, en français), qui débute par une discussion de jeunes assis dans un bus sur la mentalité de l'attaquant brésilien, réalisant ensuite des gestes impressionnants balle au pied.

« Chaque joueur a sa propre histoire à raconter. Dans le nouveau film Generation Fearless, chaque joueur raconte son histoire Fearless. Qu'il s'agisse d'un état d'esprit sans peur ou d'une performance sans peur, la famille PUMA donne un aperçu de leur mentalité et de ce qui les rend sans peur », précise la marque au félin dans son communiqué.