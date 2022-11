Crampons adidas : la paire dorée que portera Lionel Messi au Qatar

Lionel Messi portera des crampons adidas dorés (la X Speedportal Leyenda) au Qatar, pour ce qui pourrait bien être sa dernière Coupe du monde avec l'Argentine.

Qui dit compétition particulière dit paire de crampons particulière. Alors que l'Argentine s'apprête à disputer ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde de son capitaine, Lionel Messi (35 ans), au Qatar (20 novembre - 18 décembre), l'équipementier de l'attaquant du Paris Saint-Germain a conçu des chaussures spéciales pour celui qui restera l'un des meilleurs joueurs de l'Histoire du ballon rond.

La suite après cette publicité

Pour La Pulga, adidas a en effet crée la X Speedportal Leyenda (légende en français), qui doit donc bien évidemment son nom à Leo Messi. Cette paire se distingue par sa couleur (doré) et son aspect royal. Les nouveaux crampons de la légende du FC Barcelone se composent également de bandes aux couleurs de l'Albiceleste, à savoir le blanc, le bleu et le noir.

Une paire dorée digne des grands événements

Les trois bandes significatives de l'équipementier allemand, au niveau du coup de pied de la chaussure, sont blanches, tout comme les lacets et la partie sur lesquels se trouvent ces derniers. Autre petit détail qui a son importance : le numéro 10 adossé au maillot de Lionel Messi en sélection se retrouve en noir sur les talons de cette paire de X en or, une partie où l'on retrouve le soleil si cher au peuple argentin mais aussi les couleurs de l'Albiceleste.

Le septuple Ballon d'Or, qui reste sur une première partie de saison de très haute facture avec le PSG, a déjà arboré ces petites merveilles aux pieds à l'occasion du large succès de l'Argentine face aux Emirats arabes unis (5-0), mercredi. Une rencontre amicale au cours de laquelle le n°30 parisien avait d'ailleurs inscrit un but et délivré une passe décisive. De quoi faire encore un peu plus le plein de confiance avant de rentrer dans le vif du sujet mardi (11h), contre l'Arabie saoudite.