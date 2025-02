Vitinha adore le nouveau PSG sans Mbappé, Neymar ni Messi

Décrit comme le milieu de terrain parfait par Luis Enrique, Vitinha (25 ans) s’est imposé au Paris Saint-Germain après avoir vécu une première saison 2022/2023 compliquée au milieu des superstars parisiennes. Auteur de 6 buts et de 1 passe décisive en 34 matches, toutes compétitions confondues cette année, l’international portugais est incontestablement devenu le leader de l’entrejeu parisien, aux côtés de la pépite João Neves. Figure de proue de ce nouveau PSG moins bling-bling, l’ancien joueur du FC Porto est l’un des témoins privilégiés du changement de cap des Rouge et Bleu.

Et ce n’est pas pour lui déplaire. Pour rappel, des rumeurs insistantes faisaient état du manque de considération de certaines stars parisiennes à son égard, notamment Lionel Messi. Aujourd’hui, la république des stars est terminée à Paris et tout le monde joue pour l’équipe. Pour preuve, le PSG a répondu avec la manière à tous ceux qui le voyaient s’effondrer après le départ de la dernière superstar de l’équipe, Kylian Mbappé. Leader invaincu et incontesté du classement de Ligue 1, avec 13 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, Paris est toujours en course en Coupe de France ainsi qu’en Ligue des champions. Sans oublier un comportement collectif, notamment dans le pressing et le repli défensif, retrouvé.

«J’aime bien l’équipe comme ça. C’est une vraie équipe.»

Pour un club censé broyer du noir sans stars, le bilan n’est pas trop mal. Interrogé par France Télévisions, Vitinha est revenu sur le nouveau projet moins clinquant du PSG. Et le Lusitanien préfère sans hésiter cette nouvelle équipe avec moins d’égos. «Moi, j’aime bien. J’aime bien l’équipe comme ça. C’est une vraie équipe. Le sens du mot équipe, c’est qu’on pense tous la même chose. À ce moment-là, on arrive à le faire sur le terrain. Les 11 joueurs sont bien coordonnés, et on pense la même chose. Tu vois ça dans les déplacements, tu vois ça dans les efforts, tu vois ça dans la dynamique et dans la mobilité. Quand les choses sont comme ça, tu as des résultats. Je suis un fan de ce projet, de cette équipe.»

Amoureux du nouveau PSG, Vitinha a également répondu à tous ceux qui estiment que le club de la capitale aura quand même besoin d’une grande star pour remporter le Graal comme la Ligue des champions. «La force de cette équipe, c’est le collectif. On avait déjà de grandes stars, on n’a pas réussi à gagner la Ligue des Champions. De cette manière, on pense qu’on peut aller loin et on trouve qu’on peut aller jusqu’au bout. On va essayer, comme on a fait l’année dernière. On va essayer, comme une équipe.» Et le prochain test sera révélateur puisque les Parisiens affronteront Liverpool en huitième de finale.