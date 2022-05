ASSE, Pascal Dupraz : « aujourd’hui, on est en Ligue 1 et demi »

Auteurs d'un match nul inespéré à Nantes (1-1), les Verts ont profité de la débâcle messine à Paris pour arracher la place pour les barrages. Relégables avant le coup d'envoi, les Stéphanois affronteront deux fois l'AJ Auxerre, avec l'objectif de conserver leur place en Ligue 1. Ému au coup de sifflet final, Pascal Dupraz a évoqué ses joueurs et les échéances prochaines du club du Forez.

«C’est des garçons qui ne lâchent pas. Qui étaient en difficulté et qui se sont redressés. Qui croyaient qu’on allait se maintenir. On est tombé contre des équipes plus fortes et ce soir ils sont allés puiser au fond d’eux-même. Comme un symbole, c’est Romain qui nous évite d’aller en Ligue 2 directement. On est en Ligue 1 et demi. Il nous reste deux matches pour rester en Ligue 1. On était en Ligue 2 avant le match, on l'a été une bonne partie du match. Aujourd’hui on est en Ligue 1 et demi. Auxerre est en Ligue 1 et demi aussi. Il va y avoir deux matches très important. Une équipe montra en Ligue 1, l’autre tombera en Ligue 2,» a déclaré l'entraîneur de l'ASSE sur Prime Video.