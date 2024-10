Montpellier pense à Jean-Louis Gasset pour remplacer Michel Der Zakarian

La défaite de trop. Auteur d’un début de saison cauchemardesque sur le banc du Montpellier HSC, Michel Der Zakarian a finalement été remercié, dimanche soir, après une nouvelle gifle reçue lors de la 8e journée de Ligue 1. Balayé par l’OM (0-5), le technicien de 61 ans ne s’est pas présenté au micro de DAZN. Et pour cause. C’est son président, Laurent Nicollin, qui est venu annoncer la nouvelle alors que le club héraultais pointe, aujourd’hui, à la dernière place du classement avec huit petits buts marqués et 26 encaissés…

«Comment je vais ? Pas bien, mais moi, on s’en branle de ça que j’aille bien ou pas bien, il faut que le club aille bien. Il faudrait faire beaucoup de choses pour que ça aille mieux, mais au football, on ne peut pas changer 25 joueurs, donc j’ai pris l’initiative d’arrêter Michel ce soir. Je l’ai vu, on a discuté, on a échangé dans le vestiaire à la fin du match et je lui ai dit que ça s’arrêtait ce soir pour lui. Je suis parti voir les joueurs pour leur dire qu’à cause de leur grand travail, ils avaient fait sauter un entraîneur et qu’il va falloir prendre leurs responsabilités dès dimanche contre Toulouse», a ainsi lancé le dirigeant montpelliérain.

Gasset appelé à la rescousse ?

Plongées dans une crise profonde, les hautes sphères du club vont désormais devoir s’activer pour trouver un profil capable de relancer la machine et ainsi d’éviter au MHSC une relégation en deuxième division. Et selon les dernières informations de L’Equipe, le travail de recherche est déjà bien entamé. En effet, à en croire les révélations du quotidien français, Montpellier penserait aujourd’hui à faire appel à un certain Jean-Louis Gasset.

Quelques mois après la fin de son intérim du côté de l’OM, ce dernier pourrait-il se laisser convaincre par un retour aux affaires ? Difficile pour l’heure de le dire mais le MHSC compte bien mettre toutes les chances de son côté pour convaincre le tacticien de 70 ans de sortir de sa retraite. En effet, si Jean-Louis Gasset - ancien joueur (1975-1985) et coach (1998-1999, 2017) du MHSC - est espéré sur le banc héraultais, Montpellier pourrait aussi lui proposer un poste dans l’organigramme de la direction, à l’image de Frédéric Antonetti du côté de Bastia. Affaire à suivre…