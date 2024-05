Juventus : Paul Pogba bientôt à l’affiche d’un film

Alors qu’il purge une suspension de 4 ans pour dopage suite à un long combat perdu devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), le milieu français, Paul Pogba, se fait plutôt discret ces dernières semaines avec de rares apparitions sur les réseaux sociaux. Pourtant, l’ancien joueur de Manchester United a été aperçu jeudi à Rueil-Malmaison sur le tournage du film «4 Zéro», suite de la comédie «3 Zéros» sortie en 2001.

La suite après cette publicité

Dans ce deuxième opus toujours réalisé par Fabien Onteniente, Paul Pogba sera présent dans deux scènes. Au casting, on retrouve le retour de Gérard Lanvin et Isabelle Lanty mais aussi les présences de la chanteuse Shy’m, du comédien Didier Bourdon, du rappeur Kaaris mais aussi de l’influenceur fan de l’OM Mohammed Henni et les anciens entraîneurs Rolland Courbis et Guy Roux. Le tournage doit se terminer le 14 mai en Corse.