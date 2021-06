Angleterre - Roumanie : les compositions sont là

En vue de l'Euro 2020, l'Angleterre se prépare avec des matches amicaux. Opposé à la Roumanie, la formation de Gareth Southgate s'établit dans un 4-2-3-1 avec Sam Johnstone dans les cages. Devant lui, Ben Godfrey, Ben White, Tyrone Mings et Luke Shaw prennent place. Kalvin Philipps et James Ward-Prowse constituent le double pivot. Enfin, Dominic Calvert-Lewin est accompagné par Marcus Rashford, Jack Grealish et Jadon Sancho en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, la Roumanie opte pour un 4-4-2 losange avec Florin Nita dans les cages. Il peut compter sur Deian Sorescu, Ionuţ Nedelcearu, Vlad Chiriches et Mario Camora en défense. L'entrejeu est composé de Alex Cicaldau, Razvan Marin, Nicolae Stanciu et Adrian Paun. Enfin, Denis Alibec et Andrei Ivan sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Angleterre : Johnstone – Godfrey, White, Mings, Shaw – Phillips, Ward-Prowse – Sancho, Grealish, Rashford - Calvert-Lewin

Roumanie : Nita – Sorescu, Nedelcearu, Chiriches, Camora – Cicaldau, Marin, Stanciu, Paun - Alibec, Ivan