Chelsea : une défense à l'agonie

Crystal Palace et Barnsley ont un point commun. Ce sont les seuls à ne pas avoir marqué un but à Chelsea cette saison. Les Eagles avaient été balayés 4-0 en Premier League, seul clean-sheet de la saison en championnat jusque-là pour l'équipe dirigée par Frank Lampard. Deuxième plus mauvaise défense de l'actuel top 10 du classement (derrière Liverpool, qui en avait pris 7 d'un coup à Aston Villa), la formation londonienne en est déjà à 9 buts pris après 5 journées. West Bromwich Albion et Southampton ont réussi à en coller 3, profitant des errances collectives et des erreurs individuelles.

Samedi, Southampton a exploité les failles déjà bien connues, tout en profitant de la titularisation de Kepa dans les buts, en raison de l'indisponibilité du Sénégalais Édouard Mendy, touché à la cuisse lors du rassemblement avec sa sélection. Le portier espagnol s'est encore tristement illustré, trop facilement éliminé par Danny Ings sur le premier but, ridicule sur le deuxième signé Che Adams, et moyen sur l'égalisation signée Jannik Vestergaard. Mais il n'est pas l'unique coupable, loin de là. La perte de balle dangereuse de Kai Havertz, encore un peu léger pour la Premier League, est le déclencheur du premier but, la passe trop molle de Kurt Zouma celui du deuxième, et une défense trop lente à monter sur Theo Walcott obstrue la vision de Kepa sur le troisième.

Un milieu qui ne protège pas assez

Outre Mendy, il fallait signaler l'absence de Thiago Silva du onze de départ de Chelsea. L'autre figure défensive du recrutement londonien rentrait d'Amérique du Sud suite à la trêve internationale et il a été préservé. Zouma et Christensen formaient donc la charnière centrale, la même qui avait été jugé prometteuse mais trop tendre encore la saison passée. Ils ne sont pas non plus les seuls à pointer du doigt. La paire Jorginho-Kanté au milieu reste un point d'interrogation. Individuellement, les deux hommes sont bons, mais on dirait parfois qu'ils ne parviennent pas, ensemble, à tirer le maximum de leur potentiel. Trop d'espaces sont laissés dans leur dos.

La responsabilité de l'entraîneur Frank Lampard n'est pas encore totalement engagée. Le coach a bénéficié d'un recrutement 5 étoiles avec les arrivées des éléments offensifs Werner, Havertz et Ziyech. Il aurait aimé recruter un milieu défensif supplémentaire, voire un défenseur central de plus, mais il n'avait pas réussi à vendre certains éléments indésirables. La construction d'un meilleur équilibre défensif devra attendre le mercato hivernal. D'ici là, il devra trouver la bonne formule pour trouver la bonne assise défensive. Et espérer que ses recrues Édouard Mendy et Thiago Silva soient plus souvent disponibles.