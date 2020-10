PL : Southampton arrache le nul dans les ultimes secondes face à Chelsea

Dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, Chelsea accueillait Southampton à Stamford Bridge. L'occasion pour les Blues d'enchaîner à domicile après avoir étrillé Crystal Palace (4-0) avant la trêve internationale. De leur côté, les Saints pouvaient s'offrir un troisième succès consécutif après les victoires face à Burnley (1-0) et West Bromwich (2-0). Pour cette rencontre, Frank Lampard alignait un 4-2-3-1 et titularisait notamment Kurt Zouma et N'Golo Kanté. Ralph Hasenhüttl optait pour un 4-4-2 et laissait Ibrahima Diallo sur le banc au coup d'envoi. Chelsea démarrait bien le match et ouvrait le score au quart d'heure de jeu par Werner. Bien lancé dans la profondeur par Chilwell, l'attaquant allemand se jouait de la défense et ajustait McCarthy (1-0, 15e). L'ancien joueur du RB Leipzig s'offrait un doublé treize minutes plus tard. L'intéressé profitait d'une transversale de Jorginho dans le dos de la défense pour devancer la sortie de McCarthy et pousser de la tête le cuir au fond des filets (2-0, 28e).

La suite après cette publicité

Juste avant la pause Southampton recollait au score. Adams récupérait un ballon et lançait Ings qui crochetait Kepa Arrizabalaga avant de pousser le ballon dans le but vide (2-1, 43e). Les choses se corsaient pour Chelsea au retour des vestiaires. Adams profitait des boulettes successives de Zouma et Kepa Arrizabalaga pour catapulter le cuir au fond des filets (2-2, 57e). Le match s'emballait à nouveau et Chelsea reprenait les devants. Werner filait sur la droite et distillait une offrande pour Havertz qui n'avait plus qu'à conclure (3-2, 59e). Mais dans les ultimes secondes, Southampton sonnait le glas des espérances de Chelsea. Walcott voyait sa volée déviée par Vestergaard qui égalisait (3-3, 90+2). Un scénario cruel pour les hommes de Lampard qui auraient pu revenir à trois longueurs d'Everton au classement...

Retrouvez le classement de Premier League ici.