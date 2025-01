Le Paris FC s’offre Thibault De Smet

C’était dans l’air du temps, c’est dorénavant officiel. Le Paris FC a annoncé la signature du défenseur belge; Thibault De Smet. «Le Paris FC est fier d’annoncer la signature de Thibault De Smet. En provenance du Stade de Reims, le latéral gauche belge s’engage jusqu’en juin 2027. Né à Bruges et formé au KAA La Gantoise, Thibault a débuté sa carrière professionnelle en Belgique, où il découvre la Jupiler Pro League et même la Ligue Europa en 2017. En 2020, il rejoint Reims et découvre la Ligue 1. Solide et polyvalent, il a su s’imposer comme un élément clé de l’effectif rémois ces dernières saisons, et vient désormais relever un nouveau défi dans la Capitale (…) À 26 ans, Thibault De Smet compte déjà plusieurs saisons au plus haut niveau et apportera son talent et son engagement au projet ambitieux du Paris FC. Le club lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès sous nos couleurs !», peut-on lire sur le communiqué de presse.

La suite après cette publicité

Une signature qui réjouit le Directeur Sportif du PFC, François Ferracci : « on est très heureux d’accueillir Thibault, qui a un profil différent de ceux qu’on a dans l’effectif. Il va nous apporter sa combativité, son expérience et sa polyvalence.» Il s’agit de la première recrue de l’année 2025 pour le club, racheté il y a quelques semaines par la famille Arnault et le groupe Red Bull.