Serie A : la Roma s’impose face à Cagliari et se rapproche des places européennes

La Roma a souffert mais a finalement battu Cagliari lors d’un match difficile. Après une première mi-temps sans but, c’est l’avant-centre Dovbyk qui a débloqué la situation à la 62e minute, inscrivant l’unique but de la rencontre (1-0). Le gardien romain Svilar a réalisé de superbes arrêts pour maintenir son équipe dans le match. Paulo Dybala, qui est entré en jeu, a dû quitter le terrain après seulement 10 minutes à cause d’une blessure.

Avec cette victoire, la Roma enchaîne sa 13e victoire consécutive en championnat et se rapproche à seulement deux points de la Lazio, 6e. Au classement Rome n’est donc plus qu’à une seule position des places européennes. Le club est aujourd’hui 7e, devant l’AC Milan et la Fiorentina. De son côté, le club sarde reste 15e.