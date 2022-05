Ajaccio : Christian Leca annonce son départ

Le président de l’AC Ajaccio, Christian Leca, a annoncé ce mardi dans un communiqué officiel son départ de la présidence du club. Le dirigeant corse était en place depuis 2019, il a permis à l’ACA de remonter en Ligue 1. Christian Leca qui a souhaité remercier l’ensemble du club ajaccien et ses supporters, a également indiqué dans son message qu’il assumera «la gestion des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau président».

« Comme il a été évoqué récemment, j’ai choisi de ne pas poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio en tant que président. Je garderai un souvenir impérissable de ces trois années sportives. J’en profite pour remercier toutes les personnes, très nombreuses, qui m’ont témoigné de leur soutien et affection. Je souhaite bonne chance à toutes les composantes du club et je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance salariés, joueurs, dirigeants et supporters durant ces trois années de présidence. Je resterai un fidèle supporter de l’AC Ajaccio, FORZA ACA, À l’Orsu pà sempre ! », a notamment écrit Christian Leca dans son communiqué.