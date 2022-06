Wahbi Khazri est un joueur de Montpellier

La suite après cette publicité

Khazri reste en Ligue 1. Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault Sport Club, l'avait annoncé un peu plus tôt ce lundi en conférence de presse. Il n'y avait donc plus aucun suspense mais Wahbi Khazri (31 ans) s'est bel et bien engagé en faveur du club héraultais ce lundi. Cette fois, c'est le MHSC qui a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué.

« Je suis très content d'être ici. C'est un nouveau challenge. Je pense que j'en avais besoin et j'espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J'espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble », a expliqué l'international tunisien (69 capes, 24 buts), libre de tout contrat après la fin d'une aventure de quatre ans à l'AS Saint-Étienne. L'ancien Rennais sera le premier de l'histoire du MHSC à porter le numéro 99.