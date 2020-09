PSG : la dernière chance de Julian Draxler

La suite après cette publicité

Le héros d'un soir. Julian Draxler est celui qui a permis, avec Angel Di Maria, au Paris SG de l'emporter sur la plus petite des marges contre Metz (1-0), grâce à une tête. Mais l'Allemand ne serait-il pas au cœur de la guerre que se mènent Thomas Tuchel, l'entraîneur, et Leonardo, le directeur sportif ? Cela y ressemble pourtant énormément.

En effet, le technicien a toujours apprécié Julian Draxler, même s'il est loin de donner ce qu'on attendait de lui initialement. D'un autre côté, Leonardo fait à peu près tout pour s'en débarrasser, alors que son contrat se termine dans une année. Son entrée contre l'OM dimanche dernier était catastrophique et, ce mercredi soir, on n’en était pas loin non plus.

« On ne peut rien garantir »

L'Allemand est pourtant monté en puissance lors que les siens se sont vus réduits à dix. Cela a été encore mieux pour l'ancien de Wolfsburg lorsque le PSG était à neuf sur le terrain. Avec les sanctions dont ont écopé Neymar et Paredes, en attendant peut-être Di Maria, Draxler a peut-être un coup à jouer. Enfin, sauf si son écurie lui trouve une porte de sortie d'ici là. Son entraîneur a refusé d'être catégorique.

« Nous sommes dans le foot, on ne peut rien garantir. Pendant le mercato, on ne peut pas, parce que tous les jours sont différents même avec Drax. Il a la qualité, sans doute. Chaque jour il peut prouver ou montrer. C'est la clé d'être prêt à souffrir, d'être prêt à faire des choses décisives », a commencé par expliquer le coach avant de poursuivre.

« Il a marqué le dernier but. Il a fait une course dans la surface, c'était le plus important. Il a montré sa mentalité. La qualité, il l'a. S'il continue avec cette mentalité, il peut montrer qu'il sera un joueur important pour nous. Je compte toujours sur lui. En ce moment, on ne peut pas laisser des joueurs de côté ou sur qui on ne compte pas. On doit utiliser toute l'équipe. L'équipe est morte, ils sont super fatigués. On doit récupérer, parce qu'on a un autre match très vite », a expliqué Tuchel comme un appel à Leonardo. En ce début de saison, les planètes semblent alignées pour donner une chance à Draxler. À lui de la saisir.