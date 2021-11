Tottenham : Jamie Carragher demande du temps pour Antonio Conte

Après le départ de Nuno Espirito Santo du banc de Tottenham, l'arrivée d'Antonio Conte est désormais officielle pour remplacer le Portugais. Une bonne nouvelle pour les Spurs selon l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher, qui s'est exprimé quelques heures avant l'officialisation de la nouvelle : «je pense qu'il a été une révélation la première fois, c'est un personnage brillant, sa personnalité, j'aimerais le voir revenir en Premier League donc j'espère que ça se fera. Je pense qu'un manager aura besoin de plus de 18 mois pour faire tourner Tottenham et même si je suis un grand admirateur d'Antonio Conte et de la rapidité avec laquelle... le succès qu'il a eu avec Chelsea et dans tous les clubs où il est allé... Je pense qu'il serait très difficile de faire tourner Tottenham. Je pense qu'il serait très difficile de reproduire ce succès en 18 mois.»

Sur le plateau de Sky Sports, l'ex-international anglais (38 sélections) considère que l'ancien coach de l'Inter Milan aura besoin de temps pour redorer le blason de Tottenham, actuel 9e de Premier League : «il pourrait avoir besoin de 18 mois en plus de cela pour peut-être faire revenir Tottenham. Quand je dis "faire revenir Tottenham", cela veut dire les ramener là où ils étaient sous Mauricio Pochettino, où ils sentaient qu'ils avaient une chance de gagner des trophées et de pousser pour le titre, la Ligue des Champions année après année. Je pense que cette équipe est capable de se battre pour les places de C1 et elle n'en est pas très éloignée en ce moment. Tottenham, en tant que club, devrait toujours aspirer à être dans cette position.»