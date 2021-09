Le retour de CR7 à Old Trafford ne sera pas retransmis !

À l'occasion de la quatrième journée de Premier League, Manchester United accueillera Newcastle, ce samedi à 16 heures. Une rencontre pas comme les autres puisqu'elle marquera le retour de CR7 à Old Trafford et le Portugais, quintuple Ballon d'Or, devrait d'ailleurs disputer ses premières minutes sous le maillot des Red Devils à en croire les propos d'Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse d'avant-match. Oui mais voilà, hormis les 76 000 spectateurs privilégiés présents dans l'enceinte mancunienne, le reste des fans de Manchester United vont devoir prendre leur mal en patience avant de voir, à nouveau, le Lusitanien évoluer sous ses nouvelles couleurs. La raison ? La norme du «black-out de trois heures» empêchant, en Angleterre, la diffusion du football en direct à la télévision le samedi entre 14h45 et 17h15.

Dès lors les supporters des Red Devils devront se contenter d'écouter la rencontre à la radio ou de partir en quête d'un lien vers un streaming piraté... Introduit par le président de Burnley au début des années 1960, cette règle du black-out de trois heures visait à réduire l'impact négatif des matches télévisés le samedi après-midi qui entrainaient une baisse de la fréquentation des stades et pénalisaient alors les bénéfices financiers des clubs. Une règle oubliée au sortir du confinement du printemps 2020 pour permettre à la Premier League de garder le maximum de visibilité. Mais cette-fois, avec ou sans CR7, la règle devrait bien s'appliquer au grand dam de certains fans mais aussi des principaux diffuseurs qui auraient pu s'assurer une très belle audience...