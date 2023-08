PSG : le déplacement des supporters parisiens très encadré à Lyon

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique va se déplacer au Groupama Stadium, dimanche prochain, pour affronter l’Olympique Lyonnais lors de la 4ème journée de Ligue 1. Néanmoins, le club de la Capitale ne pourra pas totalement compter sur ses supporters. En effet, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio a publié un communiqué officiel pour interdire aux supporters parisiens «la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon» dans le but de «prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public».

De plus, la suite de l’arrêté préfectoral stipule que l’accès au stade l’OL et à ses abords sera strictement interdit «à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG» sauf à ceux qui possèdent un billet pour le parcage visiteur. La préfecture de la région rappelle également que «l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques seront interdits aux abords et à l’intérieur du Groupama Stadium». Un match qui sent déjà bon la poudre. Rendez-vous dimanche soir en clôture de la journée de Ligue 1.