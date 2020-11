Metz : l'énorme statistique de l'impassable Fabien Centonze

Un véritable marathon. Arrivé en 2019 au FC Metz en provenance du RC Lens, Fabien Centonze s'est rapidement imposé. Le latéral droit a tout simplement disputé l'intégralité des 30 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020. Et cette saison, le joueur de 24 ans enchaîne avec 10 matches disputés sur 10, du début à la fin encore une fois.

Et si Vincent Hognon et désormais Frédéric Antonetti lui font confiance, c'est grâce à son excellent travail défensif. Comme l'explique Opta, Fabien Centonze est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions en Ligue 1 depuis le début de l'exercice, à savoir 50. Il devance largement Julien Laporte (25, Lorient) et Laurent Koscielny (24, Bordeaux).