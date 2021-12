RC Lens : Florian Sotoca prolonge jusqu'en 2024

Le RC Lens vient d'annoncer ce lundi la prolongation de son attaquant, Florian Sotoca (31 ans), jusqu'en juin 2024. Arrivé chez les Sang et Or en 2019, en provenance du Grenoble Foot 38, le natif de Narbonne a inscrit 20 buts en 82 rencontre avec le club nordiste. Cette saison, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, en neuf matches de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Florian, vous êtes un guerrier de la tribu artésienne. Les dirigeants du Racing ont décidé de vous prolonger et leur sentence est irrévocable !», a annoncé le club artésien sur ses réseaux sociaux, en référence à l'émission Koh Lanta. Initialement sous contrat jusqu'en 2023, Florian Sotoca a donc prolongé d'une saison son aventure avec le 6e du Championnat de France.