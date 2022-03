Real Madrid : Carlo Ancelotti compte bien sur Eduardo Camavinga

Arrivé l'été dernier en provenance du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (19 ans) vit des débuts contrastés sous le maillot du Real Madrid. Souffrant de la concurrence à son poste, et ce malgré son immense talent, le milieu international français (3 sélections, 1 but) ne dispose ainsi que de quelques minutes de jeu. Pourtant, à quelques jours de la réception du Paris Saint-Germain pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le numéro 25 des Merengues pourrait profiter des éventuelles absences de Fede Valverde ou encore Toni Kroos pour se faire une place dans l'entrejeu.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti - qui a déjà confirmé les absences de Valverde et Kroos pour la réception de la Real Sociedad à l'occasion de la 27ème journée de Liga - a en tout cas confirmé qu'il comptait bel et bien sur l'ancien Rennais : «il est heureux, excité. La position de pivot a été plus difficile pour lui, car c'est une position très tactique. En tant que milieu de terrain, il peut utiliser davantage son énergie. Demain, il est une option», a ainsi déclaré le technicien italien. Reste désormais à savoir si Camavinga sera également aligné face aux Parisiens...