David Silva dézingue le football actuel !

Retraité depuis l’été 2023, David Silva manque au football. Ancien génie de Manchester City, Valence et l’Espagne, le milieu offensif a tiré sa révérence après une carrière riche en trophées et où il s’est affirmé comme l’un des meilleurs techniciens de son époque. Pas forcément le plus armé physiquement, l’Espagnol a toujours su briller grâce à sa technique et à une science du jeu sans égal. David Silva représentait également un football que les moins de 20 ans connaissent de moins en moins.

Alors que l’accent est mis sur le physique dans les centres de formations, plusieurs anciens joueurs constatent que l’essence-même du football se perd petit à petit. Un constat que partage David Silva, comme il l’a confié dans un entretien accordé à AS : «Maintenant, le football est presque entièrement physique, je l’avais déjà remarqué dans mes dernières années. Tout est plus robotique. Le talent a moins de liberté, mais ceux qui l’ont s’adaptent et l’enlèvent. C’est plus difficile à voir. Mais il y a des équipes qui maintiennent cette philosophie, bien qu’adaptée au physique que j’ai évoqué. Regardez Barcelone comment ils jouent, ou le Real d’Imanol, qui est un entraîneur qui aime avoir le ballon, appuyer… Xabi Alonso, Arteta, Guardiola… Il y en a encore beaucoup avec cette philosophie que j’ai apprise avec Luis Aragonés.»