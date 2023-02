Vidéo : Lionel Messi met le feu à Barcelone

Leo Messi revient déjà à Paris après avoir passé deux jours de repos à Barcelone, dont lui et son entourage ont bien profité. L’attaquant du PSG a dîné lundi dans un restaurant de Barcelone avec ses amis et anciens coéquipiers Sergio Busquets et Jordi Alba, tous accompagnés de leurs femmes. Son père, Jorge, a rencontré le président du Barça, Joan Laporta, lors d’une réunion qui a alimenté les rêves de ceux qui pensent que son retour est possible. Son nouveau départ de Barcelone a été exceptionnel car un grand groupe d’Argentins était présent à l’aéroport d’El Prat, malgré l’arrivée de Messi à 6h30 du matin. Ils ont chanté "Muchachos", la chanson qui a accompagné l’Argentine pendant la Coupe du monde au Qatar, que les Albicélestes ont remporté avec un "10" étincelant.

À lire

PSG : la déclaration d’amour de Warren Zaïre-Emery pour son club formateur