Le PSG a 7 prétendants pour Xavi Simons

Le mercato d’hiver ouvrira ses portes dans un peu moins d’un mois. Mais à Paris, les rumeurs vont déjà bon train. Depuis quelques jours, le nom de Mohamed Salah, en fin de contrat à Liverpool, est lié aux pensionnaires du Parc des Princes. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a calmé tout le monde hier lors d’une interview donnée à Sky Germany. «Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous ne l’avons jamais considéré, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse.» D’autres noms ont été mentionnés comme ceux de Nicolò Fagioli (Juventus) ou encore de Martin Baturina (Dinamo Zagreb) et d’Abdukodir Khusanov (RC Lens).

Dans le sens des départs, il devrait également y avoir un peu de mouvement. Déclassé par Luis Enrique, Milan Skriniar ne sera pas retenu alors que la Juventus est clairement sur le coup. Randal Kolo Muani, lui, intéresse du beau monde puisque Manchester United ou encore le RB Leipzig sont cités comme des points de chute potentiels. Le club allemand espère profiter de ses bonnes relations avec la direction francilienne dans ce dossier. En effet, les deux écuries ont déjà eu à traiter ensemble, notamment concernant le prêt de Xavi Simons (21 ans). Un élément que les Allemands aimeraient d’ailleurs conserver de manière définitive comme l’a récemment expliqué SportBild.

Le PSG a l’embarras du choix pour Xavi Simons

L’idée serait de se mettre d’accord avec Paris dès le mois de janvier concernant le Néerlandais, auteur de 3 buts et de 3 assists en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. D’autant que Leipzig est conscient que la concurrence va être féroce pour s’attacher les services du footballeur sous contrat jusqu’en 2027. The Athletic explique que toutes les options sont possibles aujourd’hui pour Xavi Simons et le PSG, qui n’a pas encore pris de décision le concernant et qui devrait a priori attendre cet été avant de trancher dans un sens comme dans l’autre. L’ancien joueur du Barça est un jeune talent, de plus en plus expérimenté. Ce qui peut coller au nouveau projet mis en place par Paris, qui veut miser sur le collectif et les jeunes.

Toutefois, Luis Enrique lui avait fermé la porte l’été dernier. Si l’Asturien est toujours en poste l’été prochain, il faudra voir ce qu’il compte faire. Et selon The Athletic, on se dirige clairement vers un départ de Xavi Simons, au plus tard durant le marché estival 2025. Des sources proches du dossier ont évoqué des intérêts venus de Premier League, où Arsenal et Liverpool le suivent. En Allemagne, le Bayern Munich, prêt à payer 100 M€, et le Borussia Dortmund veulent doubler Leipzig. En Espagne, le FC Barcelone, où il a fait ses armes à la Masia, et le Real Madrid sont aussi à l’affût. Le PSG, qui pourrait en faire un joueur de premier plan dans son club ou le vendre à prix d’or, peut déjà se frotter les mains. D’autant que les enchères commenceront au minimum à 80 M€ pour lui selon The Athletic. La course à sa signature est ouverte.