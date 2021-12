PSG : Kylian Mbappé s'offre un nouveau record !

Alors que le Paris Saint-Germain affronte actuellement l'AS Monaco pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 (suivez la rencontre en live commenté), les hommes de Mauricio Pochettino ont déjà fait le break à l'issue de la première période, et ce grâce à leur homme fort : Kylian Mbappé. Buteur sur penalty peu avant la fin du premier quart d'heure, le natif de Bondy a récidivé juste avant la pause d'une magnifique frappe enroulée pour mettre le PSG dans les meilleures dispositions.

La suite après cette publicité

Deux nouvelles réalisations pour l'homme providentiel du club de la capitale qui lui permet de battre un nouveau record ! Ainsi, comme le révèle Opta, Kylian Mbappé a désormais inscrit 100 buts en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et devient ainsi le plus jeune joueur à compter 100 réalisations avec une même équipe dans l’élite (22 ans et 357 jours). Bluffant.