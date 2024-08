Le RB Leipzig officialise la venue d’Antonio Nusa

Tout est allé très vite dans le dossier Antonio Nusa. Ce mardi matin, la presse allemande nous apprenait que le RB Leipzig allait enrôler l’ailier norvégien de 19 ans en provenance du Club Bruges. Le stade de la rumeur étant déjà passé, l’officialisation a eu lieu il y a quelques minutes. En effet, dans un communiqué expéditif, le RBL a donné plus de détails sur ce transfert intéressant :

«Cinq jours avant le début de la saison, le RB Leipzig peut annoncer sa prochaine recrue et s’assure les services du grand talent norvégien Antonio Nusa. Le joueur de 19 ans rejoint les Red Bulls en provenance du FC Bruges, champion de Belgique, et se voit proposer un contrat de cinq ans jusqu’en 2029. Antonio Nusa va dès à présent dribbler pour le RBL avec le numéro 7 et commencer directement l’entraînement avec l’équipe. Le joueur offensif est utilisé sur les deux ailes, mais peut également jouer au centre derrière les pointes.»